В районе трассы Сватово – Кременная Силы обороны держат оккупантов "в тонусе" – спикер ВСУ

Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, которая имеет важное значение для логистики российских оккупантов. Об этом сказал спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Да, сохраняется контроль. Кроме того, каждые сутки наши ракетные войска и артиллерия стремятся держать врага "в тонусе", – сказал Череватый, отвечая на вопрос о положении на фронте в районе трассы Сватово – Кременная.

По его словам, украинские военные наносят удары по скоплениям военной техники оккупантов, по штабам, по складам горюче-смазочных материалов и складам артиллерийских снарядов.

"В частности, это уже привело к тому, что враг запрещает своим логистическим службам разгружать снаряды ближе чем за 100 километров от передовой", – сообщил спикер ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 декабря отбиты атаки в районе Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Марьинки, Бахмута, Веселого Донецкой области.

Читайте также: "Ноу-хау Кремля". Почему Россия вгрызается в Бахмут, пока Украина перемалывает ее армию

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.