В районе трассы Сватово – Кременная Силы обороны держат оккупантов "в тонусе" – спикер ВСУ
Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, которая имеет важное значение для логистики российских оккупантов. Об этом сказал спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.
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"Да, сохраняется контроль. Кроме того, каждые сутки наши ракетные войска и артиллерия стремятся держать врага "в тонусе", – сказал Череватый, отвечая на вопрос о положении на фронте в районе трассы Сватово – Кременная.
По его словам, украинские военные наносят удары по скоплениям военной техники оккупантов, по штабам, по складам горюче-смазочных материалов и складам артиллерийских снарядов.
"В частности, это уже привело к тому, что враг запрещает своим логистическим службам разгружать снаряды ближе чем за 100 километров от передовой", – сообщил спикер ВСУ.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 декабря отбиты атаки в районе Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Марьинки, Бахмута, Веселого Донецкой области.
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