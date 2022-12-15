Оккупанты заминировали дачи под Алешками и депортировали местных с острова у Херсона – ГШ

Российские оккупанты заминировали дачи в районе Алешек Херсонской области и депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия оккупантов:

По данным ГШ, армия РФ заминировала дачи и побережья рек Конка и Чайка в районе Алешковской общины. Также она принудительно эвакуировала граждан Украины с острова Большой Потемкинский на оккупированную территорию.

Кроме того, оккупанты проводят работы по переключению ЗАЭС к энергетической системе России.

За сутки армия РФ нанесла 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, 61 раз обстреливала из РСЗО.

Действия защитников Украины:

За сутки отбиты атаки в районе Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Марьинки, Бахмута, Веселого Донецкой области.

Авиация нанесла 13 ударов по скоплениям сил и техники, а также пять – по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, восемь районов скопления личного состава и склад с горючим.

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Марко Сировой

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