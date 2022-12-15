UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты заминировали дачи под Алешками и депортировали местных с острова у Херсона – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 07:22
Оккупанты заминировали дачи под Алешками и депортировали местных с острова у Херсона – ГШ - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Российские оккупанты заминировали дачи в районе Алешек Херсонской области и депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Действия оккупантов:

По данным ГШ, армия РФ заминировала дачи и побережья рек Конка и Чайка в районе Алешковской общины. Также она принудительно эвакуировала граждан Украины с острова Большой Потемкинский на оккупированную территорию.

Оккупанты заминировали дачи под Алешками и депортировали местных с острова у Херсона – ГШ

Кроме того, оккупанты проводят работы по переключению ЗАЭС к энергетической системе России.

За сутки армия РФ нанесла 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, 61 раз обстреливала из РСЗО.

Действия защитников Украины:

За сутки отбиты атаки в районе Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Марьинки, Бахмута, Веселого Донецкой области.

Авиация нанесла 13 ударов по скоплениям сил и техники, а также пять – по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, восемь районов скопления личного состава и склад с горючим.

Читайте также: "Ноу-хау Кремля". Почему Россия вгрызается в Бахмут, пока Украина перемалывает ее армию

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс Херсон армия рф генштаб остров заэс алешки большой потемкинский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 