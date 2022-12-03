Захват Бахмута стал символической задачей для России – британская разведка

Захват Бахмута стал символической задачей для России. Об этом говорится в выводах британской разведки 3 декабря.

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Как отмечается, российские войска продолжают направлять значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области.

План России, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город тактическим продвижением на север и юг.

В британской разведке предположили, что в последние дни Россия, скорее всего, немного продвинулась на южном направлении этого наступления. Она стремится закрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

Британцы напомнили, что с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своей основной наступательной операции.

По мнению аналитиков, захват города имел бы ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволил бы России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска.

Тем не менее кампания стала непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами.

"Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", – резюмировали в британской разведке.

1 декабря в Институте по изучению войны высказали мнение, что действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки.

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Наталія Медведєва

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