"Максимум до 5 км". Сырский о продвижении армии России под Бахмутом за несколько месяцев
Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута — украинские воины успешно отбивают атаки противника. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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По его словам, в военном отношении Бахмут не имеет стратегического значения, речь идет о психологическом влиянии на личный состав оккупантов.
"После потери Херсона, поражения в Харьковской области и близ Лимана, захват города для них будет символичным. Пытаются любой ценой взять его, прорвать оборону, чтобы поднять моральный дух личного состава", — сказал Сырский.
Он отметил, что россияне атакуют на Бахмутском направлении уже несколько месяцев, однако Вооруженные Силы Украины каждый раз уничтожали врага и срывали его планы.
"Каждый раз они начинали по новой — назначали командующих, увеличивали количество войск, но за все время они продвинулись максимум до 5 км", — подчеркнул генерал.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- 1 декабря в Институте изучения войны заявили, что действия России под Бахмутом показывают – РФ не учит уроки.
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