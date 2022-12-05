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"Максимум до 5 км". Сырский о продвижении армии России под Бахмутом за несколько месяцев

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 17:38
Александр Сырский (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута — украинские воины успешно отбивают атаки противника. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, в военном отношении Бахмут не имеет стратегического значения, речь идет о психологическом влиянии на личный состав оккупантов. 

"После потери Херсона, поражения в Харьковской области и близ Лимана, захват города для них будет символичным. Пытаются любой ценой взять его, прорвать оборону, чтобы поднять моральный дух личного состава", — сказал Сырский.

Он отметил, что россияне атакуют на Бахмутском направлении уже несколько месяцев, однако Вооруженные Силы Украины каждый раз уничтожали врага и срывали его планы. 

"Каждый раз они начинали по новой — назначали командующих, увеличивали количество войск, но за все время они продвинулись максимум до 5 км", — подчеркнул генерал.

Читайте также: ВСУ: В ЧВК Вагнера угрожают боевикам казнью за отступление 

Дмитро Гриниченко
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армия России война Донбасс бахмут александр сырский
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