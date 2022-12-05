В ЧВК Вагнера угрожают казнью за отступление. Мобилизованные россияне уже научились — ВСУ

В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление, а мобилизованные россияне уже "немного" научились воевать. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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По его словам, вагнеровцы не жалеют свой личный состав и угрожают боевикам казнью, если они будут отступать. Спикер ВСУ сказал, что в Вагнере воюют спецназовцы с боевым опытом в горячих точках, однако ЧВК также понесла потери, которые восполняют завербованными заключенными.

"Зэков пускают в передних шеренгах, чтобы вскрыть наши огневые рубежи. После них идут более подготовленные", — заявил он.

Он отметил, что в районе Бахмута россияне сосредоточили десантные, танковые и механизированные войска, которые пополняются мобилизованными, так как регулярные подразделения понесли потери.

Череватый подчеркнул, что мобилизованные уже "немного" научились воевать, так как прошли "определенное" слаживание.

В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.

Ранее британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

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Дмитро Гриниченко

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