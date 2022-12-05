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В ЧВК Вагнера угрожают казнью за отступление. Мобилизованные россияне уже научились — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 13:53
В ЧВК Вагнера угрожают казнью за отступление. Мобилизованные россияне уже научились — ВСУ - Фото
Оккупанты в районе Бахмута (Фото: EPA)

В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление, а мобилизованные россияне уже "немного" научились воевать. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый. 

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По его словам, вагнеровцы не жалеют свой личный состав и угрожают боевикам казнью, если они будут отступать. Спикер ВСУ сказал, что в Вагнере воюют спецназовцы с боевым опытом в горячих точках, однако ЧВК также понесла потери, которые восполняют завербованными заключенными. 

"Зэков пускают в передних шеренгах, чтобы вскрыть наши огневые рубежи. После них идут более подготовленные", — заявил он. 

Он отметил, что в районе Бахмута россияне сосредоточили десантные, танковые и механизированные войска, которые пополняются мобилизованными, так как регулярные подразделения понесли потери. 

Череватый подчеркнул, что мобилизованные уже "немного" научились воевать, так как прошли "определенное" слаживание. 

Читайте также: Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнера воюет генерал морской пехоты США. Пентагон: Пропаганда 

Дмитро Гриниченко
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война чвк вагнера бахмут потери России мобилизация в россии Сергей Череватый
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