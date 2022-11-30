Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнера воюет генерал морской пехоты США. Пентагон: Пропаганда

Российский олигарх Евгений Пригожин сказал, что в частной военной компании Вагнера воюет отставной генерал морской пехоты США. В Пентагоне заявили, что это заявление, вероятно, является пропагандой. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пригожин заявил, что в составе ЧВК Вагнера есть "британский батальон", которым командует гражданин США и бывший генерал морской пехоты.

По словам Райдера, конкретные кадровые вопросы надо задавать корпусу морской пехоты США, однако в Пентагоне не видели никаких имен, связанных с заявлениями Пригожина.

Он отметил, что скорее всего, эта информация является пропагандой.

1 ноября ISW сообщил, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ — он позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.

7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.