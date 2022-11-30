UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнера воюет генерал морской пехоты США. Пентагон: Пропаганда

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 09:04
Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнера воюет генерал морской пехоты США. Пентагон: Пропаганда - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский олигарх Евгений Пригожин сказал, что в частной военной компании Вагнера воюет отставной генерал морской пехоты США. В Пентагоне заявили, что это заявление, вероятно, является пропагандой. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пригожин заявил, что в составе ЧВК Вагнера есть "британский батальон", которым командует гражданин США и бывший генерал морской пехоты.

По словам Райдера, конкретные кадровые вопросы надо задавать корпусу морской пехоты США, однако в Пентагоне не видели никаких имен, связанных с заявлениями Пригожина. 

Он отметил, что скорее всего, эта информация является пропагандой. 

  • 1 ноября ISW сообщил, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ — он позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война чвк вагнера евгений пригожин Пэт Райдер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 