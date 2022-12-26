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Ермак и Telegram-каналы намекали на успех в Луганской области. ВСУ: У нас есть оптимизм

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 13:52
Ермак и Telegram-каналы намекали на успех в Луганской области. ВСУ: У нас есть оптимизм - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Восточной группировке войск прокомментировали слухи о якобы продвижении Вооруженных Сил Украины в Луганской области. Об этом сообщил спикер группировки Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Вечером 25 декабря ряд Telegram-каналов, освещающих войну России против Украины писали о том, что ВСУ якобы начали успешное продвижение на одном из направлений в Луганской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал всех "сохранять спокойствие и иметь терпение", а после запостил смайл в виде креста, который символизирует украинское наступление.

Намеки на канале Ермака

По словам Череватого, в украинском обществе произошла "инерция победы" после успешных наступлений в Харьковской и Донецкой областях в начале осени, а поэтому люди ждали дальнейшего продвижения. 

"Это движение происходило, но продумано и грамотно. Мы учитывали, что противник там системно укрепился. Работа продолжается и сейчас, есть основания для оптимизма", — сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что продолжается системный процесс деоккупации территорий, а в Луганской области работают профессиональные подразделения, в частности, десантно-штурмовые войска. 

Череватый заявил, что россияне стянули в Луганскую области воздушно-десантные войска, танковые войска, мобилизованных, террористов ЛНР, а также незначительную часть боевиков ЧВК Вагнера. 

Читайте также: Залужный: ВСУ сейчас готовят наступательную операцию на одном направлении, она на подходе

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс луганская область Сергей Череватый
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