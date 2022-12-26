Ермак и Telegram-каналы намекали на успех в Луганской области. ВСУ: У нас есть оптимизм
В Восточной группировке войск прокомментировали слухи о якобы продвижении Вооруженных Сил Украины в Луганской области. Об этом сообщил спикер группировки Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
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Вечером 25 декабря ряд Telegram-каналов, освещающих войну России против Украины писали о том, что ВСУ якобы начали успешное продвижение на одном из направлений в Луганской области.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал всех "сохранять спокойствие и иметь терпение", а после запостил смайл в виде креста, который символизирует украинское наступление.
По словам Череватого, в украинском обществе произошла "инерция победы" после успешных наступлений в Харьковской и Донецкой областях в начале осени, а поэтому люди ждали дальнейшего продвижения.
"Это движение происходило, но продумано и грамотно. Мы учитывали, что противник там системно укрепился. Работа продолжается и сейчас, есть основания для оптимизма", — сказал спикер ВСУ.
Он отметил, что продолжается системный процесс деоккупации территорий, а в Луганской области работают профессиональные подразделения, в частности, десантно-штурмовые войска.
Череватый заявил, что россияне стянули в Луганскую области воздушно-десантные войска, танковые войска, мобилизованных, террористов ЛНР, а также незначительную часть боевиков ЧВК Вагнера.
- Армия России из-за значительных потерь свозит тяжело раненых во временно оккупированный Старобельск и ищет донорскую кровь во временно оккупированной Горловке, сообщали в Генштабе.
- Недавно ВСУ за сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
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