Армия России несет потери: свозит раненых в Старобельск и ищет кровь по Горловке – Генштаб

Армия России из-за значительных потерь свозит тяжело раненых во временно оккупированный Старобельск и ищет донорскую кровь во временно оккупированной Горловке. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия армии РФ

На фоне значительных потерь в военный госпиталь в Старобельске доставили около 50 тяжело раненых оккупантов. В Горловке из-за нехватки донорской крови заставили по графику сдавать кровь всех работников медучреждений.

За прошедшие сутки армия РФ нанесла один авиационный и пять ракетных ударов, более 40 раз била из РСЗО. Продолжает обстрелы населенных пунктов правобережья Херсонской области через Днепр.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка не изменилась. Возле границ есть военные армии РФ, но нет признаков формирования наступательных группировок.

Действия сил обороны Украины

Отбиты атаки в Луганской области в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского, Червонопоповки. В Донецкой – в районах Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгороднего, Бахмута, Курдюмовки, Майорска, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

За сутки авиация нанесла пять ударов по скоплениям сил и техники оккупантов. Ракетные войска и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района скопления живой силы и еще два важных объекта.

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Марко Сировой

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