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Кременная. РФ построила обширную оборону, район важен для логистики — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 09:31
Кременная. РФ построила обширную оборону, район важен для логистики — британская разведка - Фото
Кременная (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в последнее время россияне, вероятно, укрепили линию фронта в районе Кременной, поскольку этот участок находится под постоянным давлением Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что Кременная была относительно уязвимой после освобождения Лимана осенью. 

Британцы подчеркивают, что оккупанты построили обширные новые оборонительные сооружения в районе города, который имеет важное логистическое значение. 

Донбасс, и Луганская область в частности, является ключевым для РФ, которая оправдывает большую войну против Украины полным захватом региона, резюмировали в сводке. 

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Дмитро Гриниченко
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война луганская область британская разведка Кременная
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