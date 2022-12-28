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NYT написала, что Украина близка к освобождению Кременной. ВСУ: Сообщим после результата

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 12:56
NYT написала, что Украина близка к освобождению Кременной. ВСУ: Сообщим после результата - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 25-я ОВД Сичеславская бригада/Facebook)

В Восточной группировке войск прокомментировали информацию газеты The New York Times о том, что Вооруженных Сил Украины якобы близки к освобождению Кременной. Об этом сообщил спикер группировки Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Американское издание сообщило, что ВСУ приближаются к освобождению города, что позволит контролировать главные дороги на Северодонецк и Лисичанск. Журналисты написали, что 27 декабря бои уже якобы шли вокруг города. 

По словам Череватого, в направлении Кременной определенное время продолжается мощная работа украинских подразделений, в том числе и десантно-штурмовых. 

"Я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу общественности. Нужно запастись терпением и ждать официальных заявлений", — сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что россияне переместили командование из Кременной в Рубежное, что стало для них привычной практикой после ряда поражений — противник чувствует приближение неудач и перебрасывает командные и логистические пункты. 

"Освобождение Кременной и Сватово имеет стратегическое значение в вопросе освобождения Луганской области, а также морально-психологическое значение, так как это ударит по российским шовинистам", — резюмировал он.

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Ермак и Telegram-каналы намекали на успех в Луганской области. ВСУ: У нас есть оптимизм

Дмитро Гриниченко
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война луганская область Кременная Сергей Череватый
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