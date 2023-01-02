РФ признала потерю 63 оккупантов после удара по Макеевке. Другие источники пишут о сотнях
Минобороны страны-агрессора России подтвердило поражение пункта временной дислокации оккупантов в районе Макеевки Донецкой области. Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Минобороны РФ говорят, что ВСУ нанесли удар шестью снарядами из РСЗО HIMARS. ПВО оккупантов якобы сбила два из них.
"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", – говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал СтратКом ВСУ сообщил, что в Макеевке в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" были уничтожены 400 оккупантов, 300 получили ранения.
- 29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной Луганской области.
Комментарии