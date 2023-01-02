UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ признала потерю 63 оккупантов после удара по Макеевке. Другие источники пишут о сотнях

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 16:16
РФ признала потерю 63 оккупантов после удара по Макеевке. Другие источники пишут о сотнях - Фото
Российский оккупант (Фото: РосСМИ)

Минобороны страны-агрессора России подтвердило поражение пункта временной дислокации оккупантов в районе Макеевки Донецкой области. Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Минобороны РФ говорят, что ВСУ нанесли удар шестью снарядами из РСЗО HIMARS. ПВО оккупантов якобы сбила два из них.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал СтратКом ВСУ сообщил, что в Макеевке в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" были уничтожены 400 оккупантов, 300 получили ранения.

  • 29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Кременной Луганской области.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Макеевка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 