"Пленки Миндича". Источники: НАБУ и САП предупредили Запад о возможном подозрении Клименко

Александр Клименко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировали международных партнеров о возможном вручении подозрения руководителю САП Александру Клименко после операции "Мидас". Об этом заявили высокопоставленные собеседники LIGA.net в антикоррупционных ведомствах для текста по этой ситуации.

Собеседники рассказали, что обращались за помощью к международным партнерам – тех уже предупредили о вероятном вручении подозрения Клименко.

Поскольку партнеры с ситуацией ознакомлены, антикоррупционные ведомства надеются, что внешнее внимание поможет сохранить независимость.

В то же время в июле, когда НАБУ и САП пытались лишить независимости, предохранителем стало общество, поскольку люди массово вышли на митинги.

"Если власть снова попытается "подчистить" антикоррупционных прокуроров, чтобы уберечь рейтинги или своих людей – июль может повториться. Потому что когда речь идет о независимости антикоррупционных органов, общество уже доказало: отстаивать их оно готово самостоятельно. И именно на это надеются собеседники LIGA.net", – говорится в публикации.