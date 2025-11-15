"Пленки Миндича". Источники: НАБУ и САП предупредили Запад о возможном подозрении Клименко
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировали международных партнеров о возможном вручении подозрения руководителю САП Александру Клименко после операции "Мидас". Об этом заявили высокопоставленные собеседники LIGA.net в антикоррупционных ведомствах для текста по этой ситуации.
Собеседники рассказали, что обращались за помощью к международным партнерам – тех уже предупредили о вероятном вручении подозрения Клименко.
Поскольку партнеры с ситуацией ознакомлены, антикоррупционные ведомства надеются, что внешнее внимание поможет сохранить независимость.
В то же время в июле, когда НАБУ и САП пытались лишить независимости, предохранителем стало общество, поскольку люди массово вышли на митинги.
"Если власть снова попытается "подчистить" антикоррупционных прокуроров, чтобы уберечь рейтинги или своих людей – июль может повториться. Потому что когда речь идет о независимости антикоррупционных органов, общество уже доказало: отстаивать их оно готово самостоятельно. И именно на это надеются собеседники LIGA.net", – говорится в публикации.
- Раньше собеседники LIGA.net также сообщали, что украинская власть может прибегнуть к действиям в отношении антикоррупционных органов, реагируя на резонансные дела: в частности, может готовиться и подозрение Клименко. В то же время в октябре СБУ заявляло, что не ведет подготовку к этому.
