СБУ опровергла информацию о якобы подготовке подозрения главе САП Клименко
Служба безопасности Украины не готовится объявить подозрение главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба СБУ.
В спецслужбе утверждают, что информация, недавно распространенная в медиа на основе данных от анонимных источников, что якобы СБУ изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко не соответствует действительности.
Также в СБУ заявили, что ложными являются данные от источников, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".
В то же время там добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Христенко продолжается, ему объявлено о подозрении в государственной измене.
6 октября медиа Бабель со ссылкой на трех неназванных собеседников сообщило, что СБУ изучает возможную причастность руководителя САП к одному из дел, по которому показания дает нардеп Христенко.
Один из собеседников не исключил, что в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения
- 21 июля СБУ сообщила, что Христенко получил подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По версии следствия, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
- В спецслужбе утверждали, что Христенко наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Магамедрасулов – в тот же день ему сообщили о подозрении в пособничестве России.
- 6 сентября стало известно, что Христенко задержали и отправили под стражу.
