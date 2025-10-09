СБУ опровергла информацию о якобы подготовке подозрения главе САП Клименко

В спецслужбе отрицают, что изучают причастность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры к делу, где свидетельствует Федор Христенко

Александр Клименко (Фото: САП)

Служба безопасности Украины не готовится объявить подозрение главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе утверждают, что информация, недавно распространенная в медиа на основе данных от анонимных источников, что якобы СБУ изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко не соответствует действительности.

Также в СБУ заявили, что ложными являются данные от источников, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".

В то же время там добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Христенко продолжается, ему объявлено о подозрении в государственной измене.

6 октября медиа Бабель со ссылкой на трех неназванных собеседников сообщило, что СБУ изучает возможную причастность руководителя САП к одному из дел, по которому показания дает нардеп Христенко.

Один из собеседников не исключил, что в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения