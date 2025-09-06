Задержан и арестован нардеп Христенко, подозреваемый в госизмене – источник

Федор Христенко находился в розыске, задержали его на территории Украины

В Украине задержан и арестован действующий народный депутат, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Правоохранители не назвали имя подозреваемого. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о депутате от запрещенной партии Оппозиционная платформа – За жизнь Федоре Христенко.

По информации СБУ, депутат был задержан на территории Украины. Он находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, нардеп был завербован Федеральной службой безопасности России задолго до начала полномасштабного вторжения и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

Среди прочего, по материалам производства, подозреваемый депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, добавили в СБУ.

В июле этого года по материалам СБУ и ОГП депутату было объявлено о подозрении по статьям:

→ государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

→ злоупотребление влиянием.

В субботу, 6 сентября, после задержания депутат был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, нардеп будет находиться под стражей до 21 октября 2025, добавили в прокуратуре.

СПРАВКА. Христенко является народным депутатом Украины IX созыва от запрещенной ОПЗЖ, избранный в 2019 году в одномандатном избирательном округе №46 в Донецкой области (Бахмут, Лиман). Он член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике. После начала полномасштабного вторжения уехал в Польшу.

21 июля СБУ сообщила, что Христенко получил подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По версии следствия, он работал в направлении усиления российского влияния на НАБУ.

В спецслужбе утверждали, что Христенко наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Магамедрасулов – в тот же день ему сообщили о подозрении в пособничестве России.