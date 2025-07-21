Правоохранители: Нардеп Христенко оказался старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ

Нардеп сбежал из Украины после 2022 года, но все равно продолжал "свое влияние", говорят правоохранители

Федор Христенко (Фото: polygraf.net)

Действующему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Федору Христенко сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Он оказался "старшим агентом российской ФСБ", сообщили Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

Отмечается, что Христенко якобы работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После начала полномасштабного вторжения нардеп сбежал за границу и оттуда продолжал свою деятельность.

Утверждается, что нардепа завербовали в период правления бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и он активно выполнял задания российской спецслужбы во время Революции достоинства. В частности, организовывал Антимайдан и привлек подконтрольных перевозчиков к транспортировке "титушек".

Правоохранители установили, что подозреваемый имеет тесные контакты с Юрием Иванющенко – резидентом спецслужб России на временно оккупированной территории Донецкой области. Также имел такие контакты с уже покойным коллаборационистом Арменом Саркисяном (Арменом Горловским) – погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

По данным следствия, Христенко наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов – 21 июля ему сообщили о подозрении в пособничестве России. Они были знакомы еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

Еще один из связей нардепа – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. В 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

Также Скомаров участвовал в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности. Однако следствие установило, что в случае выигрыша конкурса олигарх Игорь Коломойский надеялся, что тот будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении его.

Также, по данным правоохранителей, Христенко помогал бизнес-партнеру Коломойского Геннадию Боголюбову – детективы НАБУ помогли ему сбежать из Украины. Двое сотрудников Бюро сопровождали его в поезде во время пересечения границы "для подстраховки".

Во время обысков у контактов депутата Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы. Это свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.