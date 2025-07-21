Правоохоронці: Нардеп Христенко виявився старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ

Нардеп втік з України після 2022 року, але все одно продовжував "свій вплив", кажуть правоохоронці

Федір Христенко (Фото: polygraf.net)

Чинному народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенко повідомили про підозру у державній зраді та зловживанні впливом. Він виявився "старшим агентом російської ФСБ", повідомили Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Зазначається, що Христенко нібито працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Після початку повномасштабного вторгнення нардеп втік за кордон і звідти продовжував свою діяльність.

Стверджується, що нардепа завербували в період правління колишнього президента-втікача Віктора Януковича і він активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції гідності. Зокрема, організовував Антимайдан і залучив підконтрольних перевізників до транспортування "тітушок".

Правоохоронці встановили, що підозрюваний має тісні контакти з Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Також мав такі контакти з вже покійним колаборантом Арменом Саркісяном (Арменом Горлівським) – загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За даними слідства, Христенко налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов – 21 липня йому повідомили про підозру в пособництві Росії. Вони були знайомі ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один зі зв'язків нардепа – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. У 2022 році дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Також Скомаров брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. Однак слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, олігарх Ігор Коломойський сподівався, що той сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього.

Також, за даними правоохоронців, Христенко допомагав бізнес-партнеру Коломойського Геннадію Боголюбову – детективи НАБУ допомогли йому втекти з України. Двоє співробітників Бюро супроводжували його в потязі під час перетину кордону "для підстраховки".

Під час обшуків у контактів депутата Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи. Це свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.