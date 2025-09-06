Затримано та арештовано нардепа Христенка, підозрюваного у держзраді – джерело

Федір Христенко перебував у розшуку, затримали його на території України

Федір Христенко (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

В Україні затримано та арештовано чинного народного депутата, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Правоохоронці не назвали імені підозрюваного. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепа від забороненої партії Опозиційна платформа – За життя Федора Христенка.

За інформацією СБУ, депутата затримали на території України. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, нардеп був завербований Федеральною службою безпеки Росії задовго до початку повномасштабного вторгнення й активно виконував завдання російської спецслужби.

Серед іншого, за матеріалами провадження, підозрюваний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, додали в СБУ.

У липні цього року за матеріалами СБУ та ОГП депутату було повідомлено про підозру за статтями:

→ державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

→ зловживання впливом.

У суботу, 6 вересня, після затримання депутат був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, нардеп перебуватиме під вартою до 21 жовтня 2025 року, додали в прокуратурі.

ДОВІДКА. Христенко є народним депутатом України IX скликання від забороненої ОПЗЖ, який був обраний у 2019 році в одномандатному виборчому окрузі №46 в Донецькій області (Бахмут, Лиман). Він член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Польщі. Христенко є народним депутатом України IX скликання від забороненої ОПЗЖ, який був обраний у 2019 році в одномандатному виборчому окрузі №46 в Донецькій області (Бахмут, Лиман). Він член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Польщі.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

21 липня СБУ повідомила, що Христенко отримав підозру у державній зраді та зловживанні впливом. За версією слідства, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

У спецслужбі стверджували, що Христенко налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Магамедрасулов – того самого дня йому повідомили про підозру в пособництві Росії.