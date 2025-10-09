СБУ спростувала інформацію про нібито підготовку підозри главі САП Клименку

У спецслужбі заперечили, що вивчають причетність глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до справи, де свідчить Федір Христенко

Олександр Клименко (Фото: САП)

Служба безпеки України не готується оголосити підозру главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Про це в коментарі LIGA.net повідомила пресслужба СБУ.

В спецслужбі стверджують, що інформація, нещодавно поширена в медіа на основі даних від анонімних джерел, що нібито СБУ вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко, не відповідає дійсності.

Також в СБУ заявили, що неправдивими є дані від джерел, що "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення".

Водночас там додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

6 жовтня медіа Бабель із посиланням на трьох неназваних співрозмовників повідомило, що СБУ вивчає можливу причетність керівника САП до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Христенко.

Один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення.

21 липня СБУ повідомила, що Христенко отримав підозру у державній зраді та зловживанні впливом. За версією слідства, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

У спецслужбі стверджували, що Христенко налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Магамедрасулов – того самого дня йому повідомили про підозру в пособництві Росії.

6 вересня стало відомо, що Христенка затримали й відправили під варту.