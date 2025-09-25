У Шабуніна заявили про помсту влади через обшуки в ексдетективів НАБУ: реакція СБУ

Ілюстративне фото: СБУ

Громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК) заявила, що насправді обшуки у колишніх детективів Національного антикорупційного бюро проходили не у справі про зловживання на Укрзалізниці, а за провадженням підозрюваного у державній зраді нардепа від екс-ОПЗЖ Федора Христенка. Активісти вважають це помстою з боку влади. У коментарі LIGA.net Служба безпеки України назвала цю заяву маніпулятивною.

ЦПК стверджує, що обшуки 25 вересня є "частиною кампанії Зеленського" з дискредитації Нацбюро та Організації: серед колишніх детективів, у яких провели обшуки, є Тарас Лікунов - рідний брат Олени Щербан, членкині правління Центру та адвокатки посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Як заявляє організація, саме Лікунов вів справу НАБУ стосовно про заволодіння коштами на тендерах для Укрзалізниці проти Артема Шила, ексчиновника СБУ та колишнього радника Офісу президента.

Наразі Лікунов та інші ексдетективи, в яких були обшуки, є працівнивками внутрішньої безпеки УЗ.

Вранці СБУ опублікувало повідомлення про те, що обшуки проходять винятково у чиновників Укрзалізниці та приватних підприємців, які є фігурантами відповідної кримінальної справи. Спецслужба також заперечила попереднє повідомлення НАБУ, заявивши, що ці обшуки не пов'язані з тиском на незалежність антикорупційних відомств

Однак згодом ЦПК опублікував ухвалу суду про обшук у Лікунова, в якій вказано, що процесуальні дії проходять у межах справи нардепа Христенка, а не щодо провадження про зловживання на Укрзалізниці.

