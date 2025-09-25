В НАБУ заявили, що СБУ проводить обшуки у колишніх детективів, які нині працюють в Укрзалізниці

У НАБУ заявили про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників

Укрзалізниця (Ілюстративне фото: Укрзалізниця)

Національне антикорупційне бюро заявило про проведення Службою безпеки України слідчих дій у колишніх детективів, які зараз працюють в Укрзалізниці. Про це повідомили на офіційній сторінці НАБУ.

У відомстві заявили, що справа може бути пов’язаною з їхньою попередньою діяльністю в складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах влади.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", – заявили в НАБУ.

ДОПОВНЕНО О 10:25. В СБУ повідомили, що правоохоронці розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Про це LIGA.net повідомили в пресслужбі СБУ.

У відомстві наголосили, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

"Обшуки не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", – заявили в СБУ.

Там також наголосили, що усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України.

"Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими та становлять загрозу національній безпеці нашої держави", – заявили в СБУ.