В НАБУ заявили, що СБУ проводить обшуки у колишніх детективів, які нині працюють в Укрзалізниці

В НАБУ заявили, що СБУ проводить обшуки у колишніх детективів, які нині працюють в Укрзалізницідоповнено
Національне антикорупційне бюро заявило про проведення Службою безпеки України слідчих дій у колишніх детективів, які зараз працюють в Укрзалізниці. Про це повідомили на офіційній сторінці НАБУ.
У відомстві заявили, що справа може бути пов’язаною з їхньою попередньою діяльністю в складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах влади.
"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", – заявили в НАБУ.
ДОПОВНЕНО О 10:25. В СБУ повідомили, що правоохоронці розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Про це LIGA.net повідомили в пресслужбі СБУ.
У відомстві наголосили, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.
"Обшуки не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", – заявили в СБУ.
Там також наголосили, що усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України.
"Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими та становлять загрозу національній безпеці нашої держави", – заявили в СБУ.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- 4 серпня шість фігурантів справи, зокрема нардеп, отримали підозри за декількома статтями.
- 6 серпня НАБУ повідомило про підозру держсекретарю і топчиновникам. Йдеться про викриту схему привласнення державних коштів у Мінʼюсті.
- Директор НАБУ Кривонос заявляв LIGA.net, що найсуттєвішим у діяльності антикорупційних органів є не економічний ефект, а зменшення толерантності до корупції й те, що корупціонери "більше не почуваються безкарними".
Коментарі (0)