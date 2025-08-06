Схема на 10 млн грн у Мін’юсті. НАБУ повідомило про підозру держсекретарю та топчиновникам

Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро України за сприяння новопризначеного міністра юстиції викрили схему привласнення державних коштів. Підозрювані вкрали, за версією слідства, понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації, повідомляють СБУ та НАБУ.

За матеріалами справи, до схеми причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також чинні керівник та заступник відомчих управлінь.

Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту.

Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

За даними слідства, у 2021 році підозрювані ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн. Водночас вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг.

Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: СБУ