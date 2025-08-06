Схема на 10 млн грн в Минюсте. НАБУ сообщило о подозрении госсекретарю и топ-чиновникам
Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины при содействии новоназначенного Министра юстиции разоблачили схему присвоения государственных средств. Подозреваемые украли, по версии следствия, более 10 млн грн на закупках для цифровой модернизации, сообщают СБУ и НАБУ.
По материалам дела, к схеме причастен бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.
Как установило расследование, должностные лица присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Минюста.
Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства.
По данным следствия, в 2021 году подозреваемые инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 млн гривен. При этом указанная стоимость закупки в разы превысила среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг.
Таким образом, более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков, было похищено организаторами схемы.
На основании полученных доказательств экс-госсекретарю Минюста, главе и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.
Кроме того, по этой же статье о подозрении сообщено трем руководителям аффилированной частной компании, с которой был заключен соответствующий договор.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- 4 августа шесть фигурантов получили подозрения от НАБУ. В тот же день суд арестовал Гайдая и Кузнецова.
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