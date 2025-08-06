Схема на 10 млн грн в Минюсте. НАБУ сообщило о подозрении госсекретарю и топ-чиновникам

Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины при содействии новоназначенного Министра юстиции разоблачили схему присвоения государственных средств. Подозреваемые украли, по версии следствия, более 10 млн грн на закупках для цифровой модернизации, сообщают СБУ и НАБУ.

По материалам дела, к схеме причастен бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.

Как установило расследование, должностные лица присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Минюста.

Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемые инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 млн гривен. При этом указанная стоимость закупки в разы превысила среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг.

Таким образом, более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков, было похищено организаторами схемы.

На основании полученных доказательств экс-госсекретарю Минюста, главе и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Кроме того, по этой же статье о подозрении сообщено трем руководителям аффилированной частной компании, с которой был заключен соответствующий договор.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: СБУ