Гайдай, "слуга" Кузнецов и другие получили подозрения по делу о коррупции

Фигуранты дела о коррупции на закупке БпЛА и РЭБ – экс-глава Луганской ОВА, нардеп, начальник ГВА, командир части, производитель дронов и директор

Сергей Гайдай (Фото: Мукачевская РГА)

Шесть человек получили подозрения от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в уголовном производстве по коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозрения получили:

→ бывший глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины;

→ народный депутат от Слуги народа Алексей Кузнецов – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ начальник городской военной администрации – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ командир воинской части НГУ – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ фактический бенефициарный владелец предприятия-производителя БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;

→ директор предприятия-производителя БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1.

Бенефициару и директору предприятия-производителя БпЛА также дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации.

На днях НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему при закупке дронов и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды Сил обороны.

Среди установленных эпизодов – закупка систем РЭБ. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта в качестве неправомерной выгоды.

По аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной на около $80 000 стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 30 млн грн.

Также в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения другим подозреваемым.