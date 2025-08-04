Гайдай, "слуга" Кузнєцов та інші отримали підозри у справі про корупцію

Серед фігурантів справи про корупцію на закупівлі БпЛА і РЕБ – ексочільник Луганської ОВА, нардеп, начальник МВА, командир частини, виробник дронів і директор

Сергій Гайдай (Фото: Мукачівська РДА)

Шість осіб отримали підозри від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у кримінальному провадженні щодо корупції при закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для Національної гвардії України. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Підозри отримали:

→ колишній голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай – ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України;

→ народний депутат від Слуги народу Олексій Кузнєцов – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ командир військової частини НГУ – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368;

→ фактичний бенефіціарний власник підприємства-виробника БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1;

→ директорка підприємства-виробника БпЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БпЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації.

Днями НАБУ і САП викрили корупційну схему при закупівлі дронів та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024-2025 роках організована група системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби Сил оборони.

Серед встановлених епізодів – закупівля систем РЕБ. За підписання договору зі свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду.

За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько $80 000 вартістю, після чого посадовці передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.

Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.