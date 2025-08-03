Президент звільнив Гайдая після затримання у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ
Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая. Про це йдеться на сайті президента.
"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", – йдеться у документі.
Розпорядження про звільнення Зеленський підписав після подання Кабінету міністрів відповідного проєкту 2 серпня.
Гайдай очолював Мукачівську РДА з вересня 2015 року до листопада 2018 року. У жовтні 2019 року він став очільником Луганської обласної державної адміністрації, а в березні 2023-го Зеленський звільнив його.
Рік потому, у березні 2024-го, Зеленський повернув Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА.
- 2 серпня 2025-го НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Суть схеми: укладення держконтрактів з підприємствами-постачальниками за завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.
- Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових Національних гвардії, які нібито теж причетні до корупційної справи.
- Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що Гайдай також є фігурантом цієї справи і його вже затримано.
Коментарі (0)