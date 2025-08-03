Президент звільнив Гайдая після затримання у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ

Рішення щодо голови Мукачівської райдержадміністрації було ухвалено після подання урядового проєкту

Сергій Гайдай (Фото: Луганська ОВА)

Президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая. Про це йдеться на сайті президента.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", – йдеться у документі.

Розпорядження про звільнення Зеленський підписав після подання Кабінету міністрів відповідного проєкту 2 серпня.

Гайдай очолював Мукачівську РДА з вересня 2015 року до листопада 2018 року. У жовтні 2019 року він став очільником Луганської обласної державної адміністрації, а в березні 2023-го Зеленський звільнив його.

Рік потому, у березні 2024-го, Зеленський повернув Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА.