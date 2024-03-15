Ексголова Луганщини Гайдай знову очолив Мукачівську РДА – розпорядження Зеленського

Гайдай вже обіймав цю посаду з 2015-го до 2018-го. А з жовтня 2019-го до березня 2023-го він очолював Луганську ОВА