Ексголова Луганщини Гайдай знову очолив Мукачівську РДА – розпорядження Зеленського
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая начальником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Відповідне розпорядження від 15 березня опубліковано на сайті президента.
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Одним розпорядженням Зеленський сьогодні звільнив Едгара Токаря з посади голови Мукачівської РДА, іншим – призначив Гайдая.
Токар очолював РДА впродовж трьох років – з березня 2021-го.
Гайдай уже очолював Мукачівську райдержадміністрацію – з 8 вересня 2015 року до 28 листопада 2018 року.
- Луганську область Гайдай очолював із жовтня 2019 року.
- 15 березня 2023 року Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах тоді казав, що Гайдай нібито може стати послом України у Казахстані. Гайдай це підтвердив і заявив, що був би "задоволений", якби перед ним поставили таке завдання.
- 13 лютого 2024-го Кабмін погодив призначення Гайдая очільником Мукачівської адміністрації.