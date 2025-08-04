Директор НАБУ підтвердив, що у Шурми був обшук в Німеччині

Кривонос не розповів, чого саме стосується справа стосовно колишнього заступника Єрмака

Семен Кривонос (Фото: Facebook посадовця)

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт обшуку у колишнього заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми в Німеччині. Про це посадовець розповів в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Я чесно не пам'ятаю [коли був обшук]. Але нещодавно, до 22 липня цього року", – заявив Кривонос.

Водночас він відмовився відповісти, чого саме стосується ця справа, оскільки "триває процесуальне оформлення співпраці, передача відповідних доказів з боку іноземних колег".

Також керівник НАБУ повідомив, що обшук провели за запитом відомства до німецької сторони.

"Є два формати співпраці. Є формат спільної слідчої групи, а є направлення запиту про міжнародну правову допомогу. Ми направляємо його, як правило, прокуратурі. Їхня генпрокуратура доручає розгляд певному правоохоронному органу. Часто він схожий за своїм функціоналом з НАБУ або підрозділом, який відповідає за такі розслідування. У цьому випадку ми направили запит, попросили провести таку слідчу дію, домовилися і провели", – розповів Кривонос.

Раніше, 25 липня, про обшуки у будинку Шурми в передмісті Мюнхена написало видання Українська правда з посиланням на співбесідників серед народних депутатів.

За даними медіа, вранці 15 липня НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки та вилучили телефон колишнього заступника глави ОП Андрія Єрмака.

УП стверджує, що обшуки у Шурми стали однією з останніх крапель для президента Володимира Зеленського, який вже за тиждень після цього публічно звинуватив НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у "неефективності" і підписав закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.