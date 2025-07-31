Незалежність НАБУ і САП: Єврокомісія оцінила новий закон, але ще перевірятиме

Проте це ще не кінець процесу, зауважив речник відомства

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Європейська комісія вважає, що новий закон повертає незалежність українським антикорупційним відомствам, але їй ще треба буде перевірити остаточний текст. Про це журналістам повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає LIGA.net.

"Сьогоднішнім голосуванням Рада відновила ключові гарантії незалежності антикорупційних органів. На нашу думку, закон розв'язує ключові проблеми незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст", – заявив чиновник.

Водночас він підкреслив, що це ще не кінець процесу – і вступ України до Євросоюзу вимагатиме "постійних зусиль для забезпечення сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права".

"Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов'язання та вживе рішучих заходів щодо верховенства права", – додав Мерсьє.

Речник зазначив, що Єврокомісія "продовжує уважно стежити за ситуацією та залишається готовою надати підтримку".

Він також нагадав, що ЄС висловлював "глибоку стурбованість" стосовно ухвалення 22 липня законопроєкту, який забрав незалежність в антикорупційних органів, і з того часу блок підтримував "тісний контакт" з українською владою, аби виправити ситуацію.