Зеленський назвав фейком розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський не спілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усі заяви на цю тему – фейк, повідомив він на зустрічі з журналістами 24 липня. 

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", – зазначив президент. 

Щодо ризиків для євроінтеграції України Зеленський підкреслив, що країна не хоче нічим ризикувати. Він запевнив у цьому партнерів, з якими спілкувався.

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.

  • 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив кореспондентці LIGA.net в Брюселі, що Урсула фон дер Ляєн нібито поговорила з президентом Зеленським та попросила український уряд надати роз'яснення щодо ситуації з НАБУ та САП. 
  • 24 липня Зеленський повідомив, що доручив представити законопроєкт про НАБУ і САП міжнародним партнерам. Велика Британія, Німеччина, Євросоюз висловили бажання, щоб долучились європейські експерти. 
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