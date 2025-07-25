Зеленський назвав фейком розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський не спілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усі заяви на цю тему – фейк, повідомив він на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", – зазначив президент.

Щодо ризиків для євроінтеграції України Зеленський підкреслив, що країна не хоче нічим ризикувати. Він запевнив у цьому партнерів, з якими спілкувався.

"Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.