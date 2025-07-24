Зеленський доручив представити законопроєкт про НАБУ і САП міжнародним партнерам

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна представить законопроєкт про незалежність антикорупційних органів міжнародним союзникам, щоб долучились експерти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, текст проєкту обговорювали з партнерами, правоохоронцями, представниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Велика Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що поданий ним законопроєкт має повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів та реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Кожен, хто має доступ до державної таємниці, має пройти перевірки на детекторі брехні, і ці перевірки мають бути регулярними. Це стосується не тільки працівників НАБУ та САП, а й Державного бюро розслідувань, Нацполіції. Також є норми, які убезпечують від різних зловживань.

"Важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України", – резюмував президент.

Тим часом у Києві та низці інших міст вже третій день тривають протести проти зазіхання на незалежність НАБУ та САП. Учасники акцій протесту вимагають, аби парламент негайно розглянув законопроєкт.