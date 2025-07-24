МЗС Литви про закон 12414: Не миріться з помилкою, яка зіб'є країну зі шляху прогресу

Глава литовської дипломатії навів за приклад свою країну, де боротьба з корупцією триває десятиліттями

Кястутіс Будріс (Фото: X-акаунт міністра)

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну повернути незалежність антикорупційним органам, що була втрачена внаслідок ухвалення закону 12414, задля подальшого прогресу країни. Про це він написав у мережі Х.

Будріс навів за приклад свою країну, де боротьба з корупцією триває багато років.

"Литва вже десятиліттями бореться з корупцією, і вона ще не закінчена. Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – написав він.

Будріс побажав Україні успіхів і закликав "не миритися з помилкою, що зіб'є країну зі шляху прогресу".

"Незалежність антикорупційних органів є надзвичайно важливою. Річ не в деталях і нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків, який або є, або його немає", – наголосив він.