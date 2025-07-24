МЗС Литви про закон 12414: Не миріться з помилкою, яка зіб'є країну зі шляху прогресу
Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну повернути незалежність антикорупційним органам, що була втрачена внаслідок ухвалення закону 12414, задля подальшого прогресу країни. Про це він написав у мережі Х.
Будріс навів за приклад свою країну, де боротьба з корупцією триває багато років.
"Литва вже десятиліттями бореться з корупцією, і вона ще не закінчена. Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – написав він.
Будріс побажав Україні успіхів і закликав "не миритися з помилкою, що зіб'є країну зі шляху прогресу".
"Незалежність антикорупційних органів є надзвичайно важливою. Річ не в деталях і нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків, який або є, або його немає", – наголосив він.
- Литва послідовно підтримує Україну на шляху до Євросоюзу, НАТО й у боротьбі проти російської агресії.
- 9 червня Будріс відвідав Київ і заявив, що "Україна міцно стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії у Європі".
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