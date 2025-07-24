МИД Литвы о законе 12414: Не миритесь с ошибкой, которая сбивает страну с пути прогресса
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Украину восстановить независимость антикоррупционных органов, утраченную в результате принятия закона 12414, ради дальнейшего прогресса страны. Об этом он написал в сети Х.
Будрис привел в пример свою страну, где борьба с коррупцией продолжается уже много лет.
"Литва уже десятилетия борется с коррупцией, и эта борьба еще не закончена. Нам не все удалось, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к переменам, чистые офицеры, прокуроры с твердым характером, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты", – написал он.
Будрис пожелал Украине успехов и призвал "не мириться с ошибкой, сбивающей страну с пути прогресса".
"Независимость антикоррупционных органов чрезвычайно важна. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков, который либо есть, либо его нет", – подчеркнул он.
- Литва последовательно поддерживает Украину на пути в Европейский Союз и НАТО, а также в борьбе против российской агрессии.
- 9 июня Будрис посетил Киев и заявил, что "Украина твердо стоит на ногах, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе".
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