МИД Литвы о законе 12414: Не миритесь с ошибкой, которая сбивает страну с пути прогресса

Глава литовской дипломатии привел в качестве примера свою страну, где борьба с коррупцией продолжается десятилетиями

Кястутис Будрис (Фото: X-аккаунт министра)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Украину восстановить независимость антикоррупционных органов, утраченную в результате принятия закона 12414, ради дальнейшего прогресса страны. Об этом он написал в сети Х.

Будрис привел в пример свою страну, где борьба с коррупцией продолжается уже много лет.

"Литва уже десятилетия борется с коррупцией, и эта борьба еще не закончена. Нам не все удалось, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к переменам, чистые офицеры, прокуроры с твердым характером, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты", – написал он.

Будрис пожелал Украине успехов и призвал "не мириться с ошибкой, сбивающей страну с пути прогресса".

"Независимость антикоррупционных органов чрезвычайно важна. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков, который либо есть, либо его нет", – подчеркнул он.