Глава МИД Литвы о визите в Киев: Наш поезд должен был пройти сквозь шквал ракет и дронов

Кястутис Будрис (Фото: X-аккаунт министра)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который 9 июня прибыл с визитом в Киев, рассказал, что добирался в украинскую столицу сквозь "шквал ракет и дронов" Соответствующую публикацию глава литовского МИД сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

Будрис написал, что в понедельник находится в Киеве – "городе, изуродованном войной, но с несокрушимым духом". Он констатировал, что Россия усилила свои дроновые и ракетные атаки на дома и другую гражданскую инфраструктуру.

"В это утро наш поезд должен был пройти сквозь шквал ракет и дронов, поразивших города Ровно и Дубно", – написал министр.

Он вспомнил, что несколько дней назад россияне ударили по Харькову, убив и ранив десятки людей, в том числе детей. По его мнению, это не несчастные случаи, а специальные акты террора, направленные на то, чтобы сломить волю Украины.

"Но Украина крепко стоит, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически Украина защищает Европу. Мир не придет через умиротворение. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины – в военном, экономическом и политическом плане", – подчеркнул Будрис.