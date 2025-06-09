Глава МИД Литвы о визите в Киев: Наш поезд должен был пройти сквозь шквал ракет и дронов
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который 9 июня прибыл с визитом в Киев, рассказал, что добирался в украинскую столицу сквозь "шквал ракет и дронов" Соответствующую публикацию глава литовского МИД сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
Будрис написал, что в понедельник находится в Киеве – "городе, изуродованном войной, но с несокрушимым духом". Он констатировал, что Россия усилила свои дроновые и ракетные атаки на дома и другую гражданскую инфраструктуру.
"В это утро наш поезд должен был пройти сквозь шквал ракет и дронов, поразивших города Ровно и Дубно", – написал министр.
Он вспомнил, что несколько дней назад россияне ударили по Харькову, убив и ранив десятки людей, в том числе детей. По его мнению, это не несчастные случаи, а специальные акты террора, направленные на то, чтобы сломить волю Украины.
"Но Украина крепко стоит, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически Украина защищает Европу. Мир не придет через умиротворение. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины – в военном, экономическом и политическом плане", – подчеркнул Будрис.
- В ночь на 9 июня и утром Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей.
- Воздушные силы сообщили, что во время атаки главной целью оккупантов был один из оперативных аэродромов Украины.