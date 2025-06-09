Глава МЗС Литви про візит до Києва: Наш поїзд мав пройти крізь шквал ракет та дронів

Кястутіс Будріс (Фото: X-акаунт міністра)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який 9 червня прибув з візитом до Києва, розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет та дронів". Відповідний допис глава литовського МЗС зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Будріс написав, що у понеділок перебуває в Києві – "місті, понівеченому війною, але з незламним духом". Він констатував, що Росія посилила свої дронові та ракетні атаки на будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

"Цього ранку наш поїзд мав пройти крізь шквал ракет та дронів, що вразили міста Рівне та Дубно", – написав міністр.

Він згадав, що декілька днів тому росіяни вдарили по Харкову, вбивши та поранивши десятки людей, зокрема дітей. На його думку, це не нещасні випадки, а навмисні акти терору, спрямовані на зламання волі України.

"Але Україна міцно стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично Україна захищає Європу. Мир не прийде через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України – у військовому, економічному та політичному плані", – наголосив Будріс.

У ніч проти 9 червня й уранці Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей.

Повітряні сили повідомили, що під час атаки головною ціллю окупантів був один з оперативних аеродромів України.