Ексглава МЗС Литви хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України

Якщо ми хвилюємось через російський напад, я б почувався значно спокійніше, знаючи, що українці боротимуться разом з нами, заявив Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв'ю Укрінформ, що хотів би для своєї країни гарантій безпеки від України.

Він зазначив, що Україна, захищаючись від російської агресії, робить це фактично самотужки: значна частина захисту України здійснюється завдяки вітчизняним технологіям.

Навіть без західної розвідки, без будь-якої підтримки – третина російського повітряного флоту, її ядерного потенціалу була знищена, додав ексглава МЗС Литви.

"Тож коли я чую, як дехто каже: "Україна не може вступити в НАТО, бо ми не готові надати їй гарантії безпеки", – я думаю: я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. Якщо ми вже непокоїмося через російський напад, то я був би значно спокійнішим, знаючи, що українці боротимуться пліч-о-пліч із нами", – заявив Ландсбергіс.