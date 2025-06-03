Ексглава МЗС Литви хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв'ю Укрінформ, що хотів би для своєї країни гарантій безпеки від України.
Він зазначив, що Україна, захищаючись від російської агресії, робить це фактично самотужки: значна частина захисту України здійснюється завдяки вітчизняним технологіям.
Навіть без західної розвідки, без будь-якої підтримки – третина російського повітряного флоту, її ядерного потенціалу була знищена, додав ексглава МЗС Литви.
"Тож коли я чую, як дехто каже: "Україна не може вступити в НАТО, бо ми не готові надати їй гарантії безпеки", – я думаю: я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. Якщо ми вже непокоїмося через російський напад, то я був би значно спокійнішим, знаючи, що українці боротимуться пліч-о-пліч із нами", – заявив Ландсбергіс.
- 20 березня 2025 року президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.
- Колишній директор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус вважає, що якщо Росія нападе на якусь з країн НАТО, то це буде Литва.