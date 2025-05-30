Якщо Росія нападе на країну НАТО, то це буде Литва – ексглава ЦРУ Петреус
Колишній директор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус вважає, що якщо Росія нападе на якусь з країн НАТО, то це буде Литва. Про це він заявив в інтерв'ю Daily Mail.
На думку Петреуса, РФ може розпочати вторгнення в цю балтійську державу, щоб перевірити рішучість Заходу або перед ширшим наступом.
Але спочатку Москва має розібратися в Україні, зазначив він. Колишній директор ЦРУ заявив, що метою країни-агресора є повалення президента Володимира Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера і контролювати всю Україну".
"Щойно це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із балтійських країн. Литва часто згадувалася в його [Володимира Путіна] промовах, і нам слід було б приділити цьому більше уваги", – додав генерал.
- 20 березня 2025 року президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.
- 8 травня повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії за рік після завершення війни проти України.
- 19 травня посол Польщі в Україні заявив, що перспектива нападу РФ на НАТО залежить від того, чи виграє Україна війну.
- Газета NYT писала, що Росія зміцнює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. У НАТО вважають, що через п'ять років Москва може напасти на країну.
- 22 травня повідомлялося, що у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні.