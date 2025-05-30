Якщо Росія нападе на країну НАТО, то це буде Литва – ексглава ЦРУ Петреус

Девід Петреус (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Колишній директор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус вважає, що якщо Росія нападе на якусь з країн НАТО, то це буде Литва. Про це він заявив в інтерв'ю Daily Mail.

На думку Петреуса, РФ може розпочати вторгнення в цю балтійську державу, щоб перевірити рішучість Заходу або перед ширшим наступом.

Але спочатку Москва має розібратися в Україні, зазначив він. Колишній директор ЦРУ заявив, що метою країни-агресора є повалення президента Володимира Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера і контролювати всю Україну".

"Щойно це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із балтійських країн. Литва часто згадувалася в його [Володимира Путіна] промовах, і нам слід було б приділити цьому більше уваги", – додав генерал.