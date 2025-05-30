Если Россия нападет на страну НАТО, то это будет Литва – экс-глава ЦРУ Петреус

Дэвид Петреус (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Бывший директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус считает, что если Россия нападет на какую-либо из стран НАТО, то это будет Литва. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

По мнению Петреуса, РФ может начать вторжение в это балтийское государство, чтобы проверить решительность Запада или более широкое наступление.

Но сначала Москва должна разобраться в Украине, отметил он. Бывший директор ЦРУ заявил, что целью страны-агрессора является свержение президента Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".

"Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одной из балтийских стран. Литва часто упоминалась в его [Владимира Путина] речах, и нам следовало бы уделить этому больше внимания", – добавил генерал.