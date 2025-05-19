Перспектива нападения РФ на НАТО зависит от того, выиграет ли Украина войну – посол Польши

Петр Лукасевич (Фото: polsatnews.pl)

Вероятность нападения России на страны НАТО будет зависеть от результата завершения полномасштабной войны в Украине. Но Альянс готов к вероятному вторжению, сказал в интервью РБК-Украина временный поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Ослабленная, проигравшая Россия означает, что перспектива такого глупого решения – еще одной войны, которая полностью уничтожит Россию – очень зависит от исхода этой войны. И опять же, я почти уверен, что эта война завершится поражением России, а не ее укреплением", – сказал он.

Временный поверенный отметил, что в настоящее время страны НАТО, в частности, Польша, защищаются от гибридных атак. Восточная граница Польши с Беларусью, по его словам, находится под постоянным давлением, создаваемым Минском и Москвой.

Лукасевич отметил, что Польша наблюдает за "всякими сумасшедшими игроками" на мировой арене и готова к разным сценариям. Также он сообщил, что страна тратит на строительство своего военного сектора почти 5% ВВП и преданна защите территории НАТО.

"Краткий месседж Кремлю: даже не пытайтесь! НАТО – это стабильный, мощный, здравомыслящий и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения", – подчеркнул он.