Перспектива нападу РФ на НАТО залежить від того, чи виграє Україна війну – посол Польщі
Ймовірність нападу Росії на країни НАТО залежатиме від того, як завершиться повномасштабна війна в Україні. Але Альянс готовий до ймовірного вторгнення, сказав в інтерв'ю РБК-Україна тимчасовим повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.
"Ослаблена, переможена Росія означає, що перспектива такого дурного рішення – ще однієї війни, яка повністю знищить Росію – дуже залежить від результату цієї війни. І знову ж таки, я майже впевнений, що ця війна завершиться поразкою Росії, а не її зміцненням", – сказав він.
Тимчасовий повірений зазначив, що наразі країни НАТО, зокрема Польща, захищаються від гібридних атак. Східний кордон Польщі з Білоруссю, за його словами, є під постійним тиском, який створюють Мінськ і Москва.
Лукасєвіч зазначив, що Польща спостерігає за "всілякими божевільними гравцями" на світовій арені та готова до різних сценаріїв. Також він повідомив, що країна витрачає на розбудову свого військового сектору майже 5% ВВП і віддана захисту території НАТО.
"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО – це стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення", – підкреслив він.
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