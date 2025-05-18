Росія втручається у вибори в Польщі, створюючи клони реальних медіа – ГУР

За даними розвідки, Росія на тлі президентських виборів у Польщі розпочала спецоперацію Doppelganger (Двійник)

Фото: ЕРА/MARCIN OBARA

На тлі президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни, створюючи клони реальних західних медіа. На таких ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідників, Росія розпочала спецоперацію Doppelganger (Двійник). Це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній РФ, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

Зазначається, що російські спецслужби створюють фейкові сайти та акаунти в соцмережах, які копіюють реальні західні медіа, щоб поширювати дезінформацію під виглядом справжніх новин.

З березня цього року вони активно намагалися вплинути на польських виборців через соцмережу X, використовуючи ботоферми та фейкові акаунти, що видавали себе за справжніх людей, пишуть у ГУР.

Кремль просуває меседжі проти підтримки України, закликає до виходу Польщі з ЄС і дискредитує уряд Дональда Туска, одночасно виставляючи Україну винною в політичній нестабільності Польщі.

6 травня Польща звинуватила Росію у спробі втрутитися у президентські вибори.

16 травня сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня.

Сьогодні, 18 травня, у Польщі розпочався перший тур президентських виборів.