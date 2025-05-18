У Польщі в першому турі обирають президента

На посаду президента Польщі претендують, зокрема, мер Варшави Рафал Тшасковський і очільник Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький

Рафал Тшасковський (Фото: ЕРА/PAWEL SUPERNAK)

У Польщі 18 травня розпочався перший тур виборів президента, до якого допустили 13 кандидатів. Про це повідомляє PAP.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00, після чого будуть відомі перші результати голосування.

Основні претенденти на посаду президента Польщі – це ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула керівна партія Громадянська платформа, і Кароль Навроцький, глава Інституту національної пам'яті, висунутий правоконсервативною партією Право і справедливість.

За останніми даними опитувань, Тшасковський набирає близько 30% голосів, тоді як Навроцький – близько 25%. Третє місце в рейтингах посідає Славомір Менцен, представник антиукраїнської партії Конфедерація.

У разі, якщо жоден кандидат не отримає більш як 50% голосів, другий тур виборів пройде 1 червня.

6 травня Польща звинуватила Росію у спробі втрутитися у президентські вибори.

16 травня сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня.