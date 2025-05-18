В Польше в первом туре выбирают президента
В Польше 18 мая начался первый тур выборов президента, в который были допущены 13 кандидатов. Об этом сообщает PAP.
Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00, после чего будут известны первые результаты голосования.
Основные претенденты на пост президента Польши – это либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый руководящей партией Гражданской платформой, и Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, выдвинутый правоконсервативной партией Право и справедливость.
По последним данным опросов, Тшасковский набирает около 30% голосов, тогда как Навроцкий – около 25%. Третье место в рейтингах занимает Славомир Менцен, представитель антиукраинской партии Конфедерация.
В случае если ни один кандидат не получит более 50% голосов, второй тур выборов пройдет 1 июня.
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