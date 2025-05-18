В Польше в первом туре выбирают президента

На пост президента Польши претендуют в частности мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий

Рафал Тшасковский (Фото: ЕРА/PAWEL SUPERNAK)

В Польше 18 мая начался первый тур выборов президента, в который были допущены 13 кандидатов. Об этом сообщает PAP.

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Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00, после чего будут известны первые результаты голосования.

Основные претенденты на пост президента Польши – это либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвинутый руководящей партией Гражданской платформой, и Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, выдвинутый правоконсервативной партией Право и справедливость.

По последним данным опросов, Тшасковский набирает около 30% голосов, тогда как Навроцкий – около 25%. Третье место в рейтингах занимает Славомир Менцен, представитель антиукраинской партии Конфедерация.

В случае если ни один кандидат не получит более 50% голосов, второй тур выборов пройдет 1 июня.

6 мая Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы.

16 мая сайт руководящей партии Польши Гражданская платформа испытал кибератаки за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая.