Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы
В Польше заявили, что столкнулись с беспрецедентной попыткой России вмешаться в предстоящие 18 мая президентские выборы. Речь идет о распространении дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Reuters.
"В ходе текущих президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс с российской стороны", – заявил вице-премьер-министр Польши и министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский.
По его словам, вмешательство происходит путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши "с целью парализовать нормальное функционирование государства".
Гавковский заявил, что польские водопроводно-канализационные компании, теплоэлектростанции и органы государственного управления подверглись нападениям, и что участие России в таких нападениях в этом году возросло более чем вдвое.
"Сегодня в Польше, в течение каждой минуты моего выступления, было зафиксировано примерно десяток инцидентов, направленных против критически важной инфраструктуры", – сказал он.
Гавковский связал увеличение российских атак с ролью Польши в качестве центра помощи Украине. Он заявил, что в настоящее время страна находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как Румыния отменила президентские выборы в декабре из-за предполагаемого вмешательства России.
Российское посольство в Варшаве отказалось комментировать агентству этот вопрос и рекомендовало попросить Гавковского "предоставить доказательства его намеков".
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