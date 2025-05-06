Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы

Предвыборная кампания в Польше (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

В Польше заявили, что столкнулись с беспрецедентной попыткой России вмешаться в предстоящие 18 мая президентские выборы. Речь идет о распространении дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Reuters.

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"В ходе текущих президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс с российской стороны", – заявил вице-премьер-министр Польши и министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский.

По его словам, вмешательство происходит путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши "с целью парализовать нормальное функционирование государства".

Гавковский заявил, что польские водопроводно-канализационные компании, теплоэлектростанции и органы государственного управления подверглись нападениям, и что участие России в таких нападениях в этом году возросло более чем вдвое.

"Сегодня в Польше, в течение каждой минуты моего выступления, было зафиксировано примерно десяток инцидентов, направленных против критически важной инфраструктуры", – сказал он.

Гавковский связал увеличение российских атак с ролью Польши в качестве центра помощи Украине. Он заявил, что в настоящее время страна находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как Румыния отменила президентские выборы в декабре из-за предполагаемого вмешательства России.

Российское посольство в Варшаве отказалось комментировать агентству этот вопрос и рекомендовало попросить Гавковского "предоставить доказательства его намеков".

Ранее в апреле премьер-министр Дональд Туск обвинил иностранных субъектов в кибератаке на ІТ-системы его партии Гражданская платформа.

Варшава и ее союзники также утверждают, что Москва стоит за поджогами и саботажем по всей Европе.