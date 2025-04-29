Франция обвинила российское ГРУ в кибератаках, в том числе во время выборов и Олимпиады

Также отмечается, что российские хакеры постоянно атакуют Украину и другие страны Европы

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Министерство иностранных дел Франции обвинило российскую военную разведку (ГРУ) в ряде кибератак на государственные и частные компании с помощью хакерской группировки APT28, известной также как Fancy Bear. Ведомство подчеркнуло, что страна будет использовать "все имеющиеся средства" для противодействия преступной деятельности России в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

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"Франция решительно осуждает использование российской военной разведкой (ГРУ) группировки APT28, которая стояла за несколькими кибератаками против французских интересов", – заявило французское дипломатическое ведомство.

Как отметил МИД, с 2021 года APT28 атаковало около десяти французских организаций, среди которых государственные службы, частные компании, а также спортивная организация, связанная с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.

Ранее эта группировка использовалась ГРУ при атаке на французский телеканал TV5Monde в 2015 году, а также при попытке дестабилизировать избирательный процесс во Франции в 2017 году.

Дипломатическое ведомство Франции подчеркнуло, что APT28 также используется для "оказания постоянного давления на украинскую инфраструктуру в контексте войны России против Украины", а также для атак на других европейских партнеров Франции.

"Такая дестабилизирующая деятельность неприемлема и недостойна постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Она также противоречит стандартам ООН по ответственному поведению государств в киберпространстве, к которым присоединилась Россия", – заявил МИД.

Министерство предупредило, что Франция вместе с партнерами намерена использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы предусмотреть злонамеренное поведение России в киберпространстве, помешать ему и при необходимости реагировать на него".

Ранее Евросоюз ввел санкции против лиц и организаций, ответственных за нападения, совершенные APT28.