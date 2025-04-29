Франція звинуватила російське ГРУ у кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади
Міністерство закордонних справ Франції звинуватило російську військову розвідку (ГРУ) у низці кібератак на державні та приватні компанії за допомогою хакерського угруповання APT28, відомого також як Fancy Bear. Відомство наголосило, що країна вживатиме "всіх наявних засобів" для протидії злочинній діяльності Росії у кіберпросторі. Про це йдеться у заяві МЗС Франції.
"Франція рішуче засуджує використання російською військовою розвідкою (ГРУ) угруповання APT28, яке стояло за кількома кібератаками проти французьких інтересів", – заявило французьке дипломатичне відомство.
Як зазначило МЗС, з 2021 року APT28 атакувало близько десяти французьких організацій, серед яких державні служби, приватні компанії, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.
Раніше це угруповання використовувалося ГРУ під час атаки на французький телеканал TV5Monde у 2015 році, а також під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.
Дипломатичне відомство Франції наголосило, що APT28 також використовується для "здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України", а також для атак на інших європейських партнерів Франції.
"Така дестабілізаційна діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона також суперечить стандартам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія", – заявило МЗС.
Міністерство попередило, що Франція разом з партнерами має намір використовувати "всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб передбачити зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі, перешкодити їй та за необхідності реагувати на неї".
Раніше Євросоюз запровадив санкції проти осіб та організацій, відповідальних за напади, здійснені APT28.
- У серпні 2024 року російські хакери, які можуть бути пов’язані з Федеральною службою безпеки країни-агресора, намагалися зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, використавши методи соціальної інженерії.
- Водночас у США висунули звинувачення проти члена російської групи хакерів Karakurt, що займається програмами-вимагачами.
- У квітні 2025 року повідомлялося, що пов’язана з Росією група Cosy Bear атакувала європейські дипломатичні установи, надсилаючи електронні листи з темами на зразок "Подія з тестування вина" та "Дипломатична вечеря"