Франція звинуватила російське ГРУ у кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади

Також наголошується, що російські хакери постійно атакують Україну та інші країни Європи

Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ Франції звинуватило російську військову розвідку (ГРУ) у низці кібератак на державні та приватні компанії за допомогою хакерського угруповання APT28, відомого також як Fancy Bear. Відомство наголосило, що країна вживатиме "всіх наявних засобів" для протидії злочинній діяльності Росії у кіберпросторі. Про це йдеться у заяві МЗС Франції.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Франція рішуче засуджує використання російською військовою розвідкою (ГРУ) угруповання APT28, яке стояло за кількома кібератаками проти французьких інтересів", – заявило французьке дипломатичне відомство.

Як зазначило МЗС, з 2021 року APT28 атакувало близько десяти французьких організацій, серед яких державні служби, приватні компанії, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Раніше це угруповання використовувалося ГРУ під час атаки на французький телеканал TV5Monde у 2015 році, а також під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.

Дипломатичне відомство Франції наголосило, що APT28 також використовується для "здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України", а також для атак на інших європейських партнерів Франції.

"Така дестабілізаційна діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона також суперечить стандартам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія", – заявило МЗС.

Міністерство попередило, що Франція разом з партнерами має намір використовувати "всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб передбачити зловмисну ​​поведінку Росії в кіберпросторі, перешкодити їй та за необхідності реагувати на неї".

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти осіб та організацій, відповідальних за напади, здійснені APT28.