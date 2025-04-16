Російські хакери розсилали європейським дипломатам фейкові запрошення на дегустацію вин

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Компанія з кібербезпеки Check Point заявила, що пов’язана з Росією група Cosy Bear атакувала європейські дипломатичні установи, надсилаючи електронні листи з темами на зразок "Подія з тестування вина" та "Дипломатична вечеря". Електронні листи містили шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, хакери від імені неназваного європейського міністерства закордонних справ надсилали фейкові запрошення МЗС країн ЄС, а також посольствам країн, що не входять до ЄС і розташовані у Європі.

Окрім того, Check Point виявила ознаки того, що аналогічні листи отримували дипломати на Близькому Сході.

Компанія не повідомила, від імені якого МЗС діяли хакери, зазначивши лише, що воно "одне з найбільших" у Євросоюзі.

У разі відкриття вкладення в електронних листах на пристрій повинно було завантажитися шкідливе програмне забезпечення.

Check Point не встановила, чи були спроби зламу успішними.

Як повідомляє Politico, Cozy Bear – одна з найвідоміших хакерських груп Росії. Західні спецслужби раніше пов’язували Cozy Bear, також відому як APT29 і Midnight Blizzard, з російською зовнішньою розвідкою.

Вважається, що саме ця група здійснила велику кібератаку на Національний комітет Демократичної партії Сполучених Штатів напередодні президентських виборів 2016 року, а також нещодавній масовий злам програмної компанії SolarWinds, який вважається однією з найбільших атак в історії.