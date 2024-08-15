Російські хакери хотіли зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Пайфера – Bloomberg

Хакерська група Cold River видавала себе за іншого колишнього посла США, щоб здобути довіру Пайфера

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські хакери, які можуть бути пов’язані з Федеральною службою безпеки країни-агресора, намагалися зламати електронну пошту колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, використавши методи соціальної інженерії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіти громадських організацій Access Now та Citizen Lab.

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За даними організацій, ця атака була частиною ширшої кампанії, яка була спрямована на колишніх чиновників, академіків та опозиційних російських діячів.

Вони розповіли, що хакерська група Cold River видавала себе за іншого колишнього посла США, щоб здобути довіру Пайфера та змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті.

Наразі невідомо, чи вдалося зловмисникам отримати доступ до електронної пошти Пайфера, акцентували у звітах.

Експерти наголосили: такі атаки можуть мати серйозні наслідки для жертв у Росії, зокрема можливість фізичної шкоди або ув'язнення.

Хоча хакери вдосконалюють свої методи та продовжують уникати виявлення, їхні дії залишаються під пильною увагою західних урядів та організацій із кібербезпеки, наголосили у звіті.

У червні Швейцарія фіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

Того ж місяця сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка є підрозділом німецької General Dynamics та займається ремонтом танків Leopard перед їх постачанням в Україну, зазнав кібератаки з боку проросійських хакерів з угруповання NoName.

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