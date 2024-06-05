Хакери атакували сайт компанії, яка займається ремонтом танків Leopard для України – Reuters

Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка є підрозділом німецької General Dynamics та займається ремонтом танків Leopard перед їх постачанням в Україну, зазнав кібератаки з боку проросійських хакерів з угруповання NoName. Про це повідомило агентство Reuters.

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У General Dynamics заявили, що оборонний підрядник все ще аналізує причину збою вебсайту, й зауважили, що всі його операції в Європі "працюють нормально".

Журналісти зазначили, що NoName взяло на себе відповідальність за розподілену атаку типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), які спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з офлайн.

"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", — йдеться у повідомленні хакерського угруповання.

Компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для доставлення українській армії.

У квітні агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (CISA) підтвердило, що відбулася кібератака на корпорацію Microsoft, що призвела до викрадення електронної пошти кількох федеральних агентств США.

15 травня повідомлялося, що російські хакери, пов'язані з генштабом Міноборони РФ, стали частіше атакувати мобільні пристрої українських військових.

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