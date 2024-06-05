Розвідка здійснила масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси Росії – джерело

Унаслідок атаки стався збій в роботі низки державних установ і приватних компаній

Ілюстративне зображення. (Фото: EPA)

5 червня на державні установи та приватні компанії Росії здійснюють масштабну DDoS-атаку кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.

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За його словами, внаслідок атаки стався збій в роботі низки державних установ та приватних компаній.

Він зазначив, що станом на 11:00 мешканці Росії не мали доступу до електронних сервісів сайту держпослуг та деяких послуг низки інституції зокрема міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, також був заблокований сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ.

На певний час була паралізована робота "Об’єднаної авіабудівельної компанії", а також були збої в роботі серверів хмарного сховища РФ "Гособлако". Також в низці регіонів Росії кілька днів не працює "єдиний державний реєстр РАГС".

3 травня масштабно ГУР атакувало інтернет-провайдери та оператори мобільного звʼязку у Татарстані в Росії.

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

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