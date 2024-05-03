ГУР проводит масштабную кибератаку на интернет и мобильную связь в Татарстане – источник

Хакерская атака (Фото: EPA)

Главное управление разведки Минобороны масштабно кибератакует интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане в России. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбах.

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По данным собеседника, в результате DDоS-атаки, ГУР удалось заблокировать работу интернет-сети, мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО "Таттелеком" и регионального Уфанет.

4 марта киберспециалисты Главного управления разведки реализовали очередную спецоперацию против России. В результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ.

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, вероятно, имеющей отношение к Службе безопасности Украины, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты на всей территории России.

29 февраля Украинские хакеры из ІТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки бесплатный сервис электронной почты полностью прекратил работу.

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